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Украина активно ищет пути эффективного сотрудничества бизнеса и государства, и государственно-частное партнерство сегодня является самым эффективным инструментом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме 7 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«За 30 лет не было построено ни одного автобана в наибольшей по территории стране Европы. Мы начали эту работу. В следующем году, убежден, мы будем строить первый автобан от Краковца во Львов и Ривне. Проведены все исследования, изучен трафик, уже есть потенциальные проектанты», - отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что принята законодательная база, позволяющая в дальнейшем реализовывать такие проекты.

«Мы уже имеем 5 следующих проектов строительства автобанов, в которых заинтересованы инвесторы», - заявил Шмыгаль и отметил, что государство будет развивать инструмент ГЧП во всех отраслях экономики.
ForUm

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