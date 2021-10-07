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Рейтинги поддержки работы президента США Джо Байдена и его администрации резко упали за последние недели.

Об этом говорится в обнародованных в среду результатах социологического исследования, проведенного университетом Quinnipiac, сообщает Укринформ.

«Президент Джо Байден получил отрицательный рейтинг (38% поддерживают его усилия, 53% - нет), что является самым низким баллом, который он получал от американцев за свою работу с момента начала исполнения полномочий на должности», - отмечается в обнародованных результатах.

Всего три недели назад, во время аналогичного исследования, Байдена поддерживали 42% граждан, тогда как в середине февраля этот показатель достигал 50%.

Причем, среди сторонников Демократической партии Байден пользуется доверием лишь 60% опрошенных. Самую низкую оценку граждане определили усилиям нынешней администрации в сфере экономики, уплаты налогов, внешней политики, а также в вопросах миграции. Более половины американцев (55%) заявляют, что администрация Байдена не компетентна управлять правительством.

В исследовании также отмечается, что рейтинг одобрения усилий президента Байдена постепенно снижается до уровня, которого не наблюдалось со времен президентства Трампа.

Резкое падение рейтингов президента Джо Байдена было зафиксировано после того, как Штаты увязли в хаосе в Афганистане на фоне прихода там к власти талибов до окончательного вывода контингента США.
ForUm

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