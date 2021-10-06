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Сегодня верующие Украинской Православной Церкви в селе Гора под Киевом простились с известной православной Марией Снигирь. 

Фото: Мария и Галина Снигирь

Как сообщает Центр информации УПЦ, Мария отошла ко Господу 5 октября.

Она известна тем, что вместе со своей сестрой Галиной в течение многих лет собирали милостыню и на собранные деньги в Киевской области ремонтировали памятники воинам-освободителям и ставили православные кресты.

Мария и Галина во время Великой Отечественной Войны были партизанками, долгие годы приходили в парк Славы с портретом маршала Жукова, подаренным им самим маршалом. Они себя называли «Сестры Жукова». Также их на праздники можно было видеть за богослужениями в Киево-Печерской лавре.

Просим молитв о душе новопреставленной Марии. Пусть ее милосердный Господь «в селениях праведных вселит, на лоне Авраама упокоит, и к праведным причислит». Вечная память!
ForUm

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