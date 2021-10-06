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Диалог между Поместными Православными Церквями поможет восстановить единство в мировом Православии.

Фото: patriarchia.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ об этом в интервью РИА Новости сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Наша Церковь находится в постоянном контакте с Иерусалимским патриархатом. Поэтому я бы не исключал проведения новых встреч в рамках «амманского формата». Тем более, что после завершения работы Архиерейского собора Русской Православной Церкви православному миру будет что обсудить», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что решение о наделении той или иной Поместной Церкви полномочиями координатора в мировом Православии должно приниматься соборно.

Управделами УПЦ напомнил прецеденты из истории Церкви, когда урегулирование проблем всеправославного масштаба происходило без участия Константинопольского патриархата. 

«В данном контексте наиболее ярким прецедентом следует считать созыв в 1443 году Иерусалимским патриархом Собора предстоятелей восточных церквей. На нем были осуждены как Фераро-Флорентийская уния Константинопольского патриархата с католиками, так и Константинопольский патриарх-униат Митрофан II, а также все иерархи, предавшие с ним Православную веру. Еще можно вспомнить проведение в Иерусалиме Собора 513 года, который выступил против распространившейся в Константинопольской церкви ереси монофизитства, и Собора 1672 года, чьим итогом стало утверждение Православного Исповедания Веры в 18 главах, которое со временем утвердилось в качестве важного вероучительного документа всей Православной Церкви», -подытожил митрополит Антоний.
ForUm

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