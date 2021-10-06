также в разделеРелигия
В УПЦ рассматривают возможность повторной встречи Церквей в «амманском формате»
Митрополит Антоний: ПЦУ переживает свой собственный раскол 9
Священник УПЦ рассказал о смысле таинства Крещения 8
Митрополит Антоний рассказал об опасности желания казаться лучше в глазах других 9
На Днепропетровщину привезут чудотворную икону Богородицы из Беларуси 7
Митрополит Антоний объяснил, что мешает духовному спасению 13
Велопаломники УПЦ за 7 дней преодолели 700 км из Киева до Святогорской лавры 9
На Херсонщине УПЦ проводит конференцию по молодежному служению 10
На Днепропетровщине освящен храм УПЦ в память о погибших в 1943 году при форсировании Днепра 12
Предстоятель УПЦ возглавит торжества в Святогорской лавре 11
На Виннитчине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Новоживотове 10
На Киевщине верующие УПЦ отметили день чудотворной иконы Богородицы «Услышательница» 9
В УПЦ сняли фильм о жизни священномученика Михаила Подъельского, пресвитера Зазимского 10
В РПЦ заявили, что ПЦУ ставит себя в один ряд с националистическими организациями, захватывающими храмы 33
РПЦ в Ватикане ведет диалог на тему спасения климата 7
На Херсонщине и Полтавщине священники УПЦ благословили призывников на прохождение военной службы в ВСУ 13
В Киевских духовных школах УПЦ проведет международную конференцию посвященную осмыслению принципа соборности Церкви 10
В РПЦ считают, что патриарх Варфоломей утратил каноническое сознание 10

Приезд патриарха Варфоломея в Украину усугубил церковный раскол, спровоцировав увеличение рейдерских захватов активистами ПЦУ храмов Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«К сожалению, как мы и предполагали, визит главы Фанара спровоцировал ухудшение ситуации в некоторых регионах. Местные власти, посчитав приезд гостя из Стамбула сигналом поддержки ПЦУ со стороны высшего руководства государства, стали еще более активно содействовать нарушению прав верующих Украинской православной церкви. Так, например, 7 сентября 2021 года первый заместитель председателя Волынской областной государственной администрации Сергей Мовенко подписал распоряжение №540 «О передаче культового сооружения», которое завершило процесс незаконного перевода храма УПЦ в селе Крымно в пользу ПЦУ. Сам храм при содействии местных властей был захвачен сторонниками организации Думенко еще зимой 2019 года», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что представители ПЦУ восприняли приезд патриарха Варфоломея как сигнал к активизации действий по нападению на храмы и верующих УПЦ.

«Только преступлений, связанных с незаконной перерегистрацией уставов религиозных общин УПЦ в пользу ПЦУ, насчитывается около 500 случаев. И это не говоря еще о рейдерских захватах храмов. На сегодняшний день зафиксировано 144 соответствующих инцидента», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний привел примеры из разных епархий УПЦ, где представители власти не препятствовали рейдерским атакам и незаконным акциям против Украинской Православной Церкви.

 «12 сентября во Львове глава ПЦУ в окружении большого количества полицейских совершил так называемый чин освящения места строительства нового кафедрального собора своей религиозной организации. Сделано это было на захваченном у общины Украинской православной церкви земельном участке. При этом наши верующие выиграли все соответствующие судебные тяжбы у раскольников. Но, как мы видим, вердикты судов не стали каким-либо серьезным препятствием ни для местной власти, ни для ПЦУ на пути совершения незаконных действий», - напомнил владыка.

По мнению управделами УПЦ, визит Варфоломея сыграл во многом и против непосредственно главы Фанара, ведь весь православный мир увидел, «что за решением легализовать раскольников из УАПЦ и УПЦ КП не стоит желание украинского народа, что у такого шага, в реальности, мизерная поддержка».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
8
Теги