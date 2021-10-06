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Местная власть взяла на себя обязательство не повышать тарифы на тепло для людей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании правительства 6 октября.

Он отметил, что готовность всей инфраструктуры Украины к отопительному сезону составляет 99%.  

«В хранилищах накоплено почти 19 млрд кубических метров газа, и этого будет достаточно для прохождения зимы. Перед руководством «Нафтогаза» и «Укргаздобычи» правительство ставит четкую задачу – нарастить добычу собственного газа. Все инструменты для этого были предоставлены: переданы участки для добычи, предоставлены лицензии, заключены соглашения о разделе продукции. Увеличение такой добычи - это вопрос национальной безопасности», - подчеркнул премьер-министр.

Также Шмыгаль напомнил, что согласно подписанному на прошлой неделе Меморандуму, мэры обязались не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей. «Нафтогаз» со своей стороны будет поставлять газ местным теплокоммунэнерго по цене в 4 раза меньше, чем на европейском рынке.

«Правительство реструктурирует долги и компенсирует перед местными властями разницу в тарифах. Вся страна будет с теплом. Хочу предупредить отдельные газоснабжающие компании: любые попытки отключить социальную инфраструктуру от газа или нажиться на ситуации мы будем жестко устранять», - резюмировал премьер-министр.
ForUm

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