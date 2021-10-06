Компания, имеющая большое количество отделов и подразделений, должна управляться при помощи современных технологий. Это позволит избежать вероятности ошибок, лучше контактировать внутри компании и налаживать рабочие процессы. Система ERP позволяет создать единый цифровой организм любого предприятия и контролировать каждый бизнес-процесс.

Что такое ERP

ERP система – это современный диджитал инструмент, который является единым центром управления всей компанией. Его основная возможность – налаженная коммуникация между отделами, контроль работы сотрудников и полное управление задачами.

Если компания имеет большое количество подразделений, отделов, филиалы, то внедрение ERP является обязательным. Конечно при условии, что компания хочет развиваться, контролировать работу и автоматизировать многие задачи. Грамотное планирование ресурсов, устранение рутинных задач, автоматизация действий, принятие срочных решений, отчетности и контроль работы каждого сотрудника, коммуникация между отделами – это только малая часть возможностей ERP.

Какие компоненты включает ERP система

ERP система настраивается индивидуально под каждое предприятие, но может включать следующие компоненты:

ведение и управление технологическими картами;

инструменты для планирования производственных мощностей и создания плана продаж на основе аналитики потребностей рынка и оценки экономической ситуации компании;

инструменты для постановки задач и отслеживания реализации;

единые базы данных внутри компании, при которых есть возможность оперативно делегировать задачи;

технологии, позволяющие управлять складом, остатками, автоматизировать процессы закупок и выстраивать логистику;

инструменты для создания плана и отслеживания его выполнения;

внедрение приложений коммуникации между отделами, создание рабочих пространств;

подключение бухгалтерских программ, сбор отчетов;

контроль как отдельных сотрудников или ресурсов производства, таких, как станок (например, чтобы отслеживать, какой объем продукции он выдает), так и всего производственного процесса.

ERP система – это сложный и эффективный инструмент, позволяющий диджитализировать всю деятельность компании и взять под контроль при помощи компьютера. Любой средний и крупный бизнес может внедрять эту технологию. Для малого бизнеса ERP система может быть не оправдана, необходимо оценивать вложения.

Разработка ERP в Wezom: что она дает бизнесу

Разработка ERP системы в компании Wezom – это возможность получить мощный инструмент для бизнеса, который решает множество задач. Создание индивидуальных инструментов позволит не только улучшить работоспособность компании, но и масштабировать ее, опередить конкурентов и вывести на новый уровень.

Специалисты в Wezom проводят аналитику бизнеса, изучают нишу, конкуренцию, технологии и особенности производства. Определяется, какие задачи должна решать ERP система, после чего программисты создают уникальные инструменты. Они помогают решать конкретные задачи конкретного предприятия. Создается единое рабочее пространство, автоматизируются рабочие процессы.

Формируется диджитал среда, позволяющая управлять компанией с компьютера. Далее ERP внедряется в бизнес, делаются настройки, специалисты Wezom обучают сотрудников и проводят тестирование, проверяя работоспособность системы. Цель: сделать инструмент, который будет выполнять четкие задачи бизнеса. ERP является тем инструментом, который выводит компанию на новый уровень.