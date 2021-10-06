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В Херсонской области священники Украинской Православной Церкви ищут пути работы с молодежью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в поселке Лазурное с 4 по 8 октября проходит осенняя XXI Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов по работе с молодежью.

Особенностью XXI форума станет двухдневный учебно-практический семинар по систематизации молодежной работы на приходе, подготовленный молодежным отделом Одесской епархии, который пройдет 6 и 7 октября.

Почти 100 участников из всех регионов Украины прибыли на конференцию, чтобы поделиться опытом молодежного служения и обсудить проблемы, с которыми сталкиваются в своей пастырской деятельности.

Конференция началась с молебна перед началом всякого доброго дела. После молитвы председатель Синодального молодежного отдела УПЦ архиепископ Иона передал участникам приветствие от Предстоятеля УПЦ. Также было зачитано приветственное слово от митрополита Херсонского и Таврического Иоанна. 

Архиепископ Иона рассказал о молодежных событиях, произошедших с прошлой весенней конференции, и обозначил вызовы, с которыми сейчас сталкивается духовенство в работе с молодежью.

Первый заместитель председателя Синодального отдела по работе с молодежью архимандрит Иоасаф (Перетятько) отметил важность практической стороны форума.

По его словам, оргкомитет ставит перед собой цель приглашать спикеров с большим опытом в различных отраслях и поднимать самые сложные вопросы, чтобы всеукраинские синодальные молодежные конференции становились для священнослужителей площадкой для самосовершенствования.

5 октября на конференции были рассмотрены особенности современной молодежи (доклад «Чем отличается поколения Z от поколения Y и поколения X»), а также возможности священнослужителям работать на светской работе и проблемы, которые в таком случае возникают. 

Кроме этого, состоялась масштабная интерактивная презентация православного скаутского движения и деятельности Международной антинаркотической ассоциации. 

Представители Полтавской епархии поделились интересным опытом реализации необычного проекта – пастырских курсов для духовенства, которые проводит первый заместитель председателя Синодального молодежного отдела архимандрит Иоасаф.

Дальнейшая работа в этот день была организована в формате круглых столов «Священник и светская работа» под председательством протоиерея Иоанна Тронько, «10 семейных лайфхаков» от супругов протоиерея Валентина и Ольги Шевчук, а также открытой встречи Православного психологического клуба во главе с протоиереем Тарасием Марченко.

 
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