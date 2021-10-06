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На Волыни освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 10

В Днепропетровской области освятили храм Украинской Православной Церкви в память о погибших в 1943 году в районе Аульского плацдарма.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Камянской епархии, храм-часовню в селе Аулы освятил митрополит Каменский и Царичанский Владимир (Орачев).

Храм освящен в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

После богослужения архиерей обратился к верующим со словом проповеди. По благословению Митрополита Онуфрия владыка Владимир наградил настоятеля общины грамотой Предстоятеля.

Храм в Аулах возвели в память о событиях 1943 года. Здесь, в районе Аульского плацдарма, состоялось форсирование Днепра.

Как сообщалось ранее, на Волыни в селе Пески освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика Георгия Победоносца, который построенный вместо захваченного сторонниками ПЦУ.
ForUm

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