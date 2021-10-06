также в разделеРелигия
Велопаломники УПЦ за 7 дней преодолели 700 км из Киева до Святогорской лавры
На Херсонщине УПЦ проводит конференцию по молодежному служению 5
На Днепропетровщине освящен храм УПЦ в память о погибших в 1943 году при форсировании Днепра 7
На Виннитчине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Новоживотове 9
На Киевщине верующие УПЦ отметили день чудотворной иконы Богородицы «Услышательница» 9
В УПЦ сняли фильм о жизни священномученика Михаила Подъельского, пресвитера Зазимского 7
В РПЦ заявили, что ПЦУ ставит себя в один ряд с националистическими организациями, захватывающими храмы 33
РПЦ в Ватикане ведет диалог на тему спасения климата 7
На Херсонщине и Полтавщине священники УПЦ благословили призывников на прохождение военной службы в ВСУ 11
В Киевских духовных школах УПЦ проведет международную конференцию посвященную осмыслению принципа соборности Церкви 10
В РПЦ считают, что патриарх Варфоломей утратил каноническое сознание 9
В музей Киевских духовных школ пожертвовали богослужебные реликвии XVIII века 20
Епископ УПЦ сравнил религиозную ситуацию в Украине и Черногории 8
Епископ УПЦ рассказал, что захваты храмов сплотили верующих УПЦ 15
На Кировоградщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского 8
Митрополит Антоний рассказал о том, как достичь бессмертия 11
В Киево-Печерской лавре 9-10 октября УПЦ проведет благотворительную книжную ярмарку 14
На Волыни освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 10

В Святогорской лавре 9-10 октября состоятся торжества, посвященные 30-летию создания Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летию архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, праздничные богослужения возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

 9 октября в 17.00 в Успенском соборе Лавры начнётся праздничное всенощное бдение, в 8.00 воскресенья 10 октября - Божественная литургия. 

Также будет совершено освящение памятника Блаженнейшему Митрополиту Владимиру (Сабодану).

***Донецкая епархия была основана в 1943 году. Её епархиальный центр находился в Горловке. С 1990 года епархия располагалась в Луганске. 6 сентября 1991 года из состава Донецкой епархии была выделена Луганская епархия, в Донецке размещается епархиальное управление. Этот день считается днём рождения Донецкой епархии. Сегодня в неё входит более 240 приходов и пять монастырей (включая Святогорскую лавру).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
9
Теги