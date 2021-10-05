Нардеп от «Слуги народа» и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев предупредил об угрозе широкомасштабной войны с Беларусью, сообщает УНИАН.

«Широкомасштабная война с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России. Похоже, что именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Лукашенко Путину за спасение своего режима. Сам Путин открыто напасть на нас не может - слишком велики риски. Использовать для этого фейковые республики также не получится - у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно. Однако ракеты и авиация есть у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить в России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение», - утверждает «слуга народа».

По его словам, «идеальный вариант» для Путина - натравить Беларусь на Украину и воевать с ней под белорусским флагом. Лукашенко, утверждает депутат, не жалко, потому что он для мира - «сбитый летчик».

«Почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно. Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, «чтобы сделать Украину украинской». Это и откровенные провокации наподобие »обстрела» белорусского пограничного знака якобы с территории Украины. Похоже, что в перспективе Лукашенко с Путиным готовят нам новый Глейвиц. Доводят ситуацию до критического предела, за которым может быть выдуман повод для вторжения. Готовимся», - написал Чернев.