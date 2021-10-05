Флагман украинского научно-исследовательского флота - ледокол «Джеймс Кларк Росс» - уже в Одессе. Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

«Из Дании в Украину, через три моря – Северное, Средиземное и Черное нашего красавца привели два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский «капитан-наставник» Саймон Уоллес», - говорится в сообщении.

Следующие недели продлится оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название. Также планируется время для экскурсионного посещения судна. Анонсы всех событий обязательно размещаться на наших страницах.

Напоминаем, 19 августа этого года Украина приобрела легендарный британский ледокол «Джеймс Кларк Росс», а 30 августа в порту города Фредериксгавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг.

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего он позволит:

после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана;

решить логистические проблемы на антарктической станции «Академик Вернадский» и расширить возможности сезонных экспедиций;

создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;

проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Напомним, в этом году желающих работать в зимней экспедиции на станции «Академик Вернадский» стало больше на 30%.