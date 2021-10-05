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Госинвестиции в размере более 100 млрд грн в развитие инфраструктуры вызвала хороший мультипликативный эффект в экономике, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.

Глава правительства отметил, что инвестированные государством в экономику и инфраструктуру деньги дают мультипликатор 5, то есть они дают пятикратный эффект для экономики от первоначальных вложений с точки зрения налогов, зарплаты, реинвестиций.

«Убежден, это был один из важнейших факторов того, почему экономика государства упала не в ожидаемые 12%, как прогнозировали часть наших международных партнеров и аналитических центров, а на 4% ВВП - это один из самых низких показателей. Эксперты подтверждают, что это эффект от инвестиций», - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что в этом году правительство продолжает благодаря госинвестиции в инфраструктуру наращивать темп экономического развития.

«Ожидаем, что в следующем году рост ВВП будет до 5% - это тоже результат инвестиций. Мы стараемся развивать и программу «5-7-9», и развиваем новую программу ипотечного кредитования под 7%, также будет образована Государственная финансово-жилая лизинговая компания. Эти вещи давать хорошее развитие экономики», - сказал он.
ForUm

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