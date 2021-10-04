Украинская финансовая компания CreditPlus запустила акцию для новых и постоянных клиентов. При оформлении нового или продлении активного кредита каждый заемщик автоматически принимает участие в розыгрыше призового фонда для приобретения Tesla Model 3.

Акция «Как тебе такое, Макс?» началась в июле и продлится до декабря 2021 года. Ежемесячно CreditPlus разыгрывает ценные бонус-призы. Первый тур акции завершился 20 августа, и трое победителей выиграли робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum, электрогриль TEFAL OptiGrill + и наушники Xiaomi Redmi Airdots. 20 декабря CreditPlus опубликует имя счастливчика, который получит призовой фонд для приобретения самого популярного электрокара.

Стать участником акции может каждый, кто оформил или пролонгировал кредит онлайн на карту в период с 21 июля по 19 декабря. Ограничений по выигрышам бонус-призов нет: те клиенты, которые уже выиграли робот-пылесос, электрогриль или наушники, могут снова стать участниками при повторном выполнении условий акции.

О компании

CreditPlus (ООО «Авентус Украина») работает на финансовом рынке Украины с 2017 года и вошла в топ-3 лучших микрофинансовых организаций Украины согласно ресурсу finance.ua. Компания является частью международной группы Aventus Group с главным офисом в Литве.

Онлайн-кредитование — преимущества и недостатки

Микрокредитование — один из наиболее востребованных сервисов на финансовом рынке Украины. Быстрые онлайн-кредиты позволяют моментально получить деньги на карту 24/7 в любой точке страны. Требования к карте — минимальны: она должна быть активной и принадлежать к клиенту. При этом тип карты — дебетовая или кредитная — не имеет значения. В большинстве компаний действует услуга пролонгации, что позволяет продлить срок действия кредита. Для оформления необходимо предоставить данные паспорта и ИНН, а также пройти быструю автоматическую верификацию через Bank ID. В зависимости от политики компании условия регистрации и предоставление дополнительных документов могут варьироваться.

Условия кредитования в МФО и банках отличаются: как правило, взять микрокредит можно на сравнительно небольшую сумму (от 500 грн до 10-20 тыс. грн) и короткий срок (до 30 дней). К недостаткам можно отнести невозможность выдачи денег наличными — средства переводят на личный счет заемщика.