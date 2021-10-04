Популярная методика удаления нежелательных волос на разных участках тела — это лазерная эпиляция. Высокая эффективность достигается за счет направленного воздействия луча энергии на волосяные фолликулы. Риск повреждения окружающих тканей исключается — кожа становится гладкой, без волосков и раздражения. Профессиональная лазерная эпиляция волос в клинике Украины LaserOne проводится с применением высокотехнологичного итальянского оборудования. Процедура занимает немного времени (сеанс длится от 10 до 40 минут в зависимости от выбранной зоны), предусматривает эффективное охлаждение с помощью специальной насадки. Отсутствие болезненных ощущений и удаление разных типов волосков — явные преимущества использования лазерного аппарата. Технология эпиляции подбирается с учетом вашего фототипа, как и количество процедур.

Фототипы: выбираем свой

От толщины, интенсивности роста волосков, цвета зависит и подбор лазерного оборудования. Выделяют четыре основных фототипа:

Светлые волосы, бледная кожа — содержание меланина очень низкое. Бледная дерма, волос русого цвета или шатен. Светло-кремовая кожа. Оливковые, шоколадные, смуглые оттенки эпидермиса. Волосы тоже темные.

Без правильного определения фототипа нельзя разобраться с тем, какой вид лазерной эпиляции вам подойдет. Специалисты работают индивидуально с каждым клиентом с учетом его физиологических особенностей.

Александритовый или рубиновый: какой лазер выбрать

Использование александритового лазера оправдано широким перечнем его преимуществ. Высокая эффективность, отсутствие болезненных ощущений при его эксплуатации — все это подтверждается многочисленными положительными отзывами. Александритовый лазер справляется с удалением темных волосков на светлой коже, но неэффективен против рыжих и седых. К плюсам использования аппарата относятся:

внушительный диаметр светового пятна (до 18 мм);

высокая частота импульсов;

доказанная эффективность — за один сеанс гибнет свыше 90 % волосяных луковиц.

Эксплуатация этого типа лазера помогает повысить упругость кожи, разгладить мелкие морщинки. Рубиновый аппарат работает по устаревшей технологии и сейчас почти не используется. Он не выдерживает конкуренции с другими видами лазерного воздействия, вызывает дискомфортные ощущения.

Диодная лазерная эпиляция

Применение диодного лазера сохраняет актуальность. По мощности он уступает александритовому, но идеально подходит для устранения лишних волосков на смуглой коже. Диодный лазер действует не только на меланин, но слегка затрагивает и окружающие ткани. Для некоторых клиентов это служит серьезным противопоказанием. К особенностям использования диодного лазера относятся:

средняя эффективность — до 50 % фолликул разрушается за один сеанс;

возможность удаления светлых и седых волосков.

На стоимости эпиляции с применением диодной установки негативно отражается длительность курса. В отличие от использования александритового лазера специалистам требуется больше времени.

Неодимовый лазер и его преимущества

Это высокотехнологичный аппарат, который относится к самым прогрессивным. Длина волны достигает 1 064 Нм, что намного больше других приборов. Неодимовый лазер при эпиляции проявляет высокую эффективность — особенно при удалении светлых, рыжих волосков. Он действует на меланин и словно «спаивает» кровеносные сосуды. В результате волосяные фолликулы лишаются питания и разрушаются. Применение неодимового аппарата помогает устранить сосудистую сеточку на коже.

Эпиляция лица и тела посредством мощного лазерного воздействия — прогрессивная методика, эффективность которой зависит и от верного выбора фототипа. LaserOne объединяет действие александритового и неодимового лазеров в одном инновационном оборудовании для достижения положительного результата при удалении волосков вне зависимости от фототипа. Мультифункциональная система работает со всеми типами кожи. Процедура абсолютно комфортна. Легкая анестезия может потребоваться лишь при удалении волосков с зоны бикини, лица. Узнайте, сколько стоит лазерная эпиляция для вашего фототипа и позвольте себе деликатное удаление нежелательных волосков в любой зоне.