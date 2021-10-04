В парламентской фракции «Слуга народа» считают «очевидной» отставку главы ВР Дмитрия Разумкова, а основным кандидатом на эту должность называют Руслана Стефанчука.
Вечером Разумков получил письмо от народного депутата, лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с предложением об отставке спикера за подписями 175 народных депутатов на десяти подписных листах.
Спикер подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в четверг, 7 октября, в 16:00 по требованию 153 народных депутатов.
Грузия не намерена передавать Киеву экс-президента и гражданина Михеила Саакашвили.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация относительно «Приватбанка» из расследования «Следствия. Инфо» об оффшорных компаниях и отмывании средств давно известна следствию.
За сутки 3 октября в Украине зафиксирован 4821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.
Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.
Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2021 году стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог и невролог Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и соприкосновения».
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