Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2021 году стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог и невролог Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и соприкосновения».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт премии.

«Их открытия раскрыли один из секретов природы, объяснив молекулярную основу для ощущения тепла, холода и механической силы, что является фундаментальным для нашей способности чувствовать, воспринимать и взаимодействовать с внутренней и внешней средой», - отмечается в сообщении.

Дэвид Джулиус - профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Патапутян работает в Институте Скриппса в Ла-Хойя, штат Калифорния.

Джулиус в своем открытии использовал капсаицин - активный компонент красного перца, вызывающий жжение, чтобы идентифицировать датчик в нервных окончаниях кожи, который реагирует на тепло.

Патапутян же использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

«Эти прорывные открытия положили начало интенсивной исследовательской деятельности, которая привела к быстрому расширению нашего понимания того, как наша нервная система воспринимает тепло, холод и механические раздражители. Лауреаты выявили важные звенья, недостающие в нашем понимании сложного взаимодействия наших чувств с окружающей средой», - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В 2020 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс «за открытие вируса гепатита С».