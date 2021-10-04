также в разделеПолитика
В Белой Церкви горела больница, умерла пациентка 9
Президентский рейтинг: За Зеленского готовы проголосовать 32% украинцев 57
Подоляк об оффшорах Зеленского: бизнес защищался 34
Украина и ЕС обсуждают создание новой военно-учебной миссии 9
Корниенко сказал, примут ли Разумкова во фракцию 30
Разумков созвал внеочередное заседание ВР 72
В «Слуге народа» хотят рассмотреть отставку Разумкова на этой неделе 66
Завтра в Украину приедет президент Израиля 11
В «Слуге народа» заявили, что отставок в Кабмине пока не будет 19
В ОП прокомментировали расследование об офшорах Зеленского 143
Разумков заявил, что подписные листы о его отзыве еще не поступали 24
Власти Грузии отказались выдавать Саакашвили Украине 44
Главы комитетов ВР в знак протеста покинули заседание согласительного совета 981
«Слуги народа» отказались обсудить с Разумковым его отзыв с поста главы ВР 44
В ЕС заявили, что не рассматривают отмену безвиза для Украины 14
Зеленский: Я бы хотел встретиться с президентом Российской Федерации 60
Зеленский: Я ничего не решил по поводу второго срока 43
Президент Украины пообещал заниматься вопросом возвращения Саакашвили 22

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил письмо от народного депутата, лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с предложением об отставке спикера за подписями 175 народных депутатов на десяти подписных листах.

«Коллективное предложение подписано 175 народными депутатами Украины, вносится в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией и Регламентом Верховной Рады Украины под предложением об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Подписные листы прилагаются к этому письму», - говорится в письме, фотокопию которого Разумков разместил в своем Телеграм-канале в понедельник.

Спикер напомнил Арахамии, что подписные листы сперва должна проверить Счетная палата, и лишь затем будет запущена процедура отзыва председателя Верховной Рады с должности, передает Интерфакс-Украина.

«Пока я председатель парламента, здесь будет работать закон! И рассмотрение инициативы об отзыве председателя Верховной Рады Украины с должности - не исключение. Процедура будет происходить четко по регламенту», - написал Разумков.

Он опроверг информацию о том, что инициатива об отзыве спикера может быть рассмотрена уже во вторник или в среду и напомнил о процедурных требованиях. «Как только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве - будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов - будет новый председатель парламента, если нет - продолжим работать», - рассказал Разумков.

Согласно календарному плану работы шестой сессии Верховной Рады IX созыва, пленарные заседания парламента пройдут 5-8 и 19-22 октября.

Как сообщалось, депутатская фракция «Слуга народа» собрала 175 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады при 150 необходимых. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что у партии «Слуга народа» миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.

Разумков официально пригласил народных депутатов фракции «Слуга народа» на встречу 4 октября, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента, но фракция отказалась встречаться с ним

Источник сообщил, что депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги