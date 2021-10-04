Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил письмо от народного депутата, лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с предложением об отставке спикера за подписями 175 народных депутатов на десяти подписных листах.

«Коллективное предложение подписано 175 народными депутатами Украины, вносится в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией и Регламентом Верховной Рады Украины под предложением об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Подписные листы прилагаются к этому письму», - говорится в письме, фотокопию которого Разумков разместил в своем Телеграм-канале в понедельник.

Спикер напомнил Арахамии, что подписные листы сперва должна проверить Счетная палата, и лишь затем будет запущена процедура отзыва председателя Верховной Рады с должности, передает Интерфакс-Украина.

«Пока я председатель парламента, здесь будет работать закон! И рассмотрение инициативы об отзыве председателя Верховной Рады Украины с должности - не исключение. Процедура будет происходить четко по регламенту», - написал Разумков.

Он опроверг информацию о том, что инициатива об отзыве спикера может быть рассмотрена уже во вторник или в среду и напомнил о процедурных требованиях. «Как только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве - будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов - будет новый председатель парламента, если нет - продолжим работать», - рассказал Разумков.

Согласно календарному плану работы шестой сессии Верховной Рады IX созыва, пленарные заседания парламента пройдут 5-8 и 19-22 октября.

Как сообщалось, депутатская фракция «Слуга народа» собрала 175 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады при 150 необходимых. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что у партии «Слуга народа» миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.

Разумков официально пригласил народных депутатов фракции «Слуга народа» на встречу 4 октября, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента, но фракция отказалась встречаться с ним.

Источник сообщил, что депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.