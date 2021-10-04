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Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании – оператора украинских газохранилищ «Укртрансгаз», сообщает УНИАН.

Отмечается, что по состоянию на 7 утра 4 октября суточные объемы закачки газа равны нулю. В то же время, до этого закачка происходила ежедневно.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 октября составляют 18,875 млрд кубометров, что почти на 48% меньше прошлогодних показателей.

По состоянию на 4 октября украинские газовые хранилища заполнены на 60%.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

1 октября 2021 с начала новых газовых суток (07:00) приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

 
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