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В ЕС пообещали учесть рекомендации Европейской палаты аудиторов, касающиеся планирования и предоставления Украине помощи, в частности, в борьбе с коррупцией, сообщает «Экономическая правда».

В своем отчете аудиторы ЕС представили семь блоков рекомендаций, касающихся планирования и предоставления Украине помощи, мониторинга ее эффективности.

С шестью из них Еврокомиссия полностью согласилась, еще один (относительно мониторинга) пообещала учесть частично.

Глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова также заявила, что ЕС «безусловно» внесет изменения в работу учреждений, которые предоставляют Киеву помощь в противодействии коррупции.

«Некоторые рекомендации Палаты мы уже, по сути, выполняем. Например - поддерживаем диджитализацию, включая оцифровку реестров; поддерживаем независимые журналистские расследования и т.д.», - пояснила она в комментарии ЕвроПравде.

К концу 2022 года, в соответствии с рекомендациями аудиторов ЕС, Еврокомиссия и внешнеполитическая служба Евросоюза должны:

- «разработать стратегический документ о предупреждении и борьбе с коррупцией чиновников, включая захват государства»;

- предложить вместе с государствами-членами новый санкционный формат, который ударил бы по олигархам, лишив их права въезда в ЕС;

- усилить поддержку журналистов-расследователей, а также гражданского общества, в том числе в проектах по разработке мониторинговых механизмов в вопросах противодействия коррупции;

- ввести четкую условность программ помощи Украине, с сильными антикоррупционными условиями;

- в институциональной поддержке антикоррупционных органов еще больше внимания уделять вопросам добродетельности (например, в ВРП, ВККС и т.д.).

Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что в ЕС пока не рассматривается возможность санкций против олигархов из Украины, как это рекомендовала в своем отчете Европейская палата аудиторов.
ForUm

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