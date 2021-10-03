Для Православной Церкви литургия является важнейшей молитвой за умерших.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал для Ютуб канала «Православная Церковь».

«В чинопоследовании богослужения имеем обязательное указание, в каких местах и ​​где во время литургии совершается молитва за умерших: это и на проскомидии, и после земного поклона перед Дарами на литургии», - рассказывает отец Сергий.

В частности, священник ссылается на святого Кирилла Иерусалимского, а это середина 4 века, который также подчеркнул важность литургической молитвы. «Но также есть и другие разновидности: это разновидности небольших молитв за умерших, которые только дополняют евхаристическую молитву», - отметил он.

Протоиерей Сергий Ющик сказал, что на литургии после евхаристического канона священнослужитель обязательно должен вспоминать после святых дня - усопших, за которых его попросили помолиться.

В целом же, говорит настоятель храма, в православии молитва за умерших существует с момента создания самой церкви. «Фактически, находим косвенные упоминания апостола Павла, где он говорит, что он молится об одном из своих собратьев, чтобы тот нашел милость пред Богом, имея в виду, что он уже скончался», - пояснил священник.