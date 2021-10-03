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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, считает, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может быть результативной.

Об этом Зеленский сказал во время брифинга по итогам съезда фракции Слуга народа в Трускавце.

«Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде. Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен», — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что готов к встрече с Путиным в нормандском формате и «в принципе готов к любой встрече на сегодня» с президентом РФ, потому что «она поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и в вопросах Крыма».

«Уверен, что если завтра Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока я считаю, мы себе такого позволить не можем… Ещё раз подтверждаю: мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я бы хотел встретиться с президентом Российской Федерации», — сказал глава Украинского государства.

Он также высказал убеждение, что российская сторона не заинтересована в такой встрече, поскольку ее результаты могут быть для нее непредсказуемыми.

«Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», — сказал Зеленский.
ForUm

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