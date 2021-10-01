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На Черниговщине митрополит Климент передал бытовую технику в детский дом семейного типа, который возглавляет настоятель Спасо-Преображенского храма протоиерей Владимир Дребот.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, Митрополит Климент передал семейному детдому стиральную машину, которая была куплена меценатами, а также угостил детей сладостями.

Также во встрече приняла участие глава Яблоновской ОТГ Наталья Дементева, которая от лица депутатского корпуса поблагодарила отца Владимира за заботу о детях-сиротах и вручила священнику грамоту.

Как сообщалось ранее, Социальный отдел Украинской Православной Церкви организовал благотворительную акцию ко Дню усыновления.

Синодальный отдел УПЦ по социальной и гуманитарной помощи передал подарочные наборы в школы-интернаты Киевской, Бориспольской, Нежинской, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Кременчугской, Днепропетровской, Изюмской и Житомирской епархий.
ForUm

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