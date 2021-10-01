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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержали на линии разграничения боевика так называемой «ЛНР». Вооруженный автоматом Калашникова и в бронежилете мужчина вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области, сообщил пресс-центр ведомства.

Установилено, что боевик является бывшим жителем Попасной. В 2014 году он уехал на временно оккупированную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований.

После достижения совершеннолетия в 2016 году молодой человек заключил контракт с незаконным вооруженным формированием так называемого «6 отдельного мотострелково казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР».

Он проходил «службу» на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

Боевик дал показания следователям СБУ. По его словам, он разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Другого варианта, как убежать во время дежурства, у него не было.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Задержание и документирования проводили Департамент военной контрразведки СБ Украины совместно с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, военнослужащими Вооруженных Сил Украины по процессуального руководства Луганской областной прокуратуры.
ForUm

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