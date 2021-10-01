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Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам похищения огнестрельного оружия и боеприпасов, находившихся в Крыму на момент оккупации территории полуострова (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в рамках уголовного производства правоохранители получили оперативную информацию, что такое оружие может находиться на территории Донецкой области.

В ходе ее проверки, тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на территории гаражного кооператива Авдеевки. Правоохранители изъяли 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, более 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, выявлена установка противотанковой управляемой ракеты и почти 14 тысяч патронов различного калибра.

Сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов, а также лица, причастные к их незаконному хранению. Все средства поражения изъяты и направлены на криминалистические экспертизы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе.
ForUm

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