В столице Украинская Православная Церковь проведет трёхмесячные курсы для тех, чьи родные страдают от алко- или наркозависимости.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела, начало курсов - 3 октября.

Цикл встреч на тему «Алкоголизм и наркомания: чем могут помочь близкие» будут проходить по воскресеньям (начало в 16.00) и вторникам (в 18.00) в помещении Центра гуманитарной и социальной помощи УПЦ.

Организаторы приглашают на мероприятия всех тех, «кто выбился из сил вследствие зависимости близкого», а также всех, кому интересна данная тема.

Вход свободный.

Центр находится по адресу: Киев, Железнодорожное шоссе, 3, корпус у храма в честь Всех святых, 2-й этаж.

Телефон для справок: 050 295 84 13.