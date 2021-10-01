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В столице Украинская Православная Церковь проведет трёхмесячные курсы для тех, чьи родные страдают от алко- или наркозависимости.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела, начало курсов - 3 октября.

Цикл встреч на тему «Алкоголизм и наркомания: чем могут помочь близкие» будут проходить по воскресеньям (начало в 16.00) и вторникам (в 18.00) в помещении Центра гуманитарной и социальной помощи УПЦ.

 Организаторы приглашают на мероприятия всех тех, «кто выбился из сил вследствие зависимости близкого», а также всех, кому интересна данная тема. 

 Вход свободный.

 Центр находится по адресу: Киев, Железнодорожное шоссе, 3, корпус у храма в честь Всех святых, 2-й этаж. 

 Телефон для справок: 050 295 84 13.
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