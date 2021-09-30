Результат политики администрации Джо Байдена относительно Nord Stream 2 - пока только «расплывчатые обещания» Германии, продолжение шантажа со стороны России, а также угрозы в энергетической сфере для Европы.

С таким заявлением выступил старший член Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш, сообщает Укринформ.

«Администрация до сих пор мало что может показать в своей политике по Nord Stream 2, кроме расплывчатых обещаний Германии, физически завершенного трубопровода и вполне предсказуемого газового кризиса, созданного Россией с приближением зимы», - подчеркнул законодатель.

Он подчеркнул, что Москва намеренно создает кризис в энергетической сфере, чтобы шантажировать Европейский Союз с целью сертификации газопровода Nord Stream 2 и усиления влияния на Европу.

«Энергетический переход (к возобновляемым источникам. - Ред.) продолжается десятилетия, поэтому расплывчатые обещания Германии привлечь Россию к ответственности и построить «зеленую» энергетическую экономику в Европе не решат краткосрочные энергетические и геополитические вызовы, которые стоят перед нашими союзниками на ближайшие несколько лет», - заявил сенатор.

Он напомнил, что Конгресс США с двухпартийной поддержкой принял многочисленные законы, в которых четко декларировано: нельзя допустить, чтобы Nord Stream 2 заработал. Однако, добавил Риш, администрация Байдена «и дальше не отказывается выполнять законы».