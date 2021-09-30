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Отдел социального служения Киево-Печерской лавры просит помочь подопечным: детям-сиротам, инвалидам, малообеспеченным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, братия Киево-Печерской лавры просит приносить для детей одежду и обувь, продукты длительного хранения.

«Можно жертвовать одежду и обувь. Будем благодарны за продукты длительного хранения, средства гигиены, антисептики, бытовую химию и все то, что может понадобиться людям в непростых жизненных обстоятельствах», - обратились в социальном отделе.

Отдел социального служения Киево-Печерской лавры передал продукты и игрушки для подопечных Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 Киева.

«Архимандрит Глеб с вниманием выслушал каждого ребенка, для всех нашлось доброе слово. После чего батюшка передал продукты, различные сладости и игрушки в это учреждение. Также в честь предстоящего праздника из Печерской обители была передана икона мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», - поделились в Киево-Печерской лавре.

Передать помощь можно в Киево-Печерскую лавру, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13). Контакты: 044-255-11-19, 063-229-76-98.

 
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