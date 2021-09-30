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Славяне Бога называют Богом, потому что Он истинный источник благ, дарующий людям истинное счастье.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Как известно, славянские языки относятся к индоевропейской группе, поэтому большинство лингвистов считает, что привычное для нас слово «Бог» является родственным санскритскому bhaga или иранскому baga, что означает «наделяющий» или «одаряющий». Есть еще понятие bhagas, т. е. «достояние» или «счастье». Как видим, наши предки в данном случае старались подобрать такое слово, которое бы наилучшим образом выражало их опыт встречи с чем-то надмирным, с Божеством», - объяснил священник.

Он также рассказал, почему в славянской традиции возникло слово Господь - его значение соотносится к понятию «господин» или «хозяин», в христианском понимании - «владыка».

«С этим понятием так же тесно связано название Бога Творцом. Таким образом, получается, что Бог = Владыка вселенной в силу того, что Он и Творец её, но он Господин, который источает блага своему творению…Мы и весь окружающий мир - дети Его, а само слово «отец» произошло из детской речи: праиндоевропейское atta - это обращение ребенка к кому-либо из родителей», - напомнил протоиерей Владимир.

Священник объяснил, что Бог называется Отцом не только в Своем отношении к миру и человеку, но и в контексте Святой Троицы.

«Сын Божий не был создан, как был создан весь остальной, хоть материальный, хоть духовный, мир. Бог Отец назван «Отцом», так как Он причина существования Бога Сына, но Бог Сын равен Богу Отцу и ни в чем не ниже Его. Здесь наименование Бога «Отцом» используется лишь потому, что наш язык не может как-либо более адекватно отразить тайну отношений между Лицами Святой Троицы», - подытожил священник.
ForUm

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