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Поддержка захваченных рейдерами храмов - общее дело Украинской Православной Церкви.

Фото: скрин видео «Перший Козацький»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал «Перший Козацький», об этом сказал архиепископ Николай (Почтовый), комментируя проведение в Лавре благотворительной книжной ярмарки «Читай и созидай», участники которой собирали средства на строительство новых храмов для пострадавших от рейдерства общин.

«Это хорошая возможность напомнить, что гонения не прекратились, что они происходят и до сих пор, и что на всех православных Украины лежит ответственность за наши приходы, в том числе захваченные, и защита их - это общее дело. Ярмарка показывает, что мы переживаем и хотим помочь тем, кто подвергся гонениям и у кого забрали храмы, мы переживаем вместе с ними, плачем вместе с ними, надеемся, что придет время, и будем радоваться все вместе оттого, что мы и Церковь сохранили, и приумножили ее, а главное, сохранили людей в Церкви», - сказал владыка.

Архиепископ поблагодарил всех участников и организаторов благотворительной акции, подчеркнув, что это важное дело «и только начало, и дай Бог, чтобы эта ярмарка вылилась во всеукраинское православное движение».

«Возможно, сегодня люди соберут средства на несколько кирпичей, но для начала это неважно. Главное, что у нас в сердце, что мы сопереживаем тем, кто пережил гонения, и это дорогого стоит. Поэтому мы благодарим тех, кто жертвует на строительство храмов, кто трудится на строительстве храмов, но также благодарим тех, кто просто молится за строительство этих храмов. Таким образом мы все принимаем участие в общем деле по возрождению тех храмов, которые у нас забрали», – сказал архиепископ Николай.

Как сообщалось ранее, на благотворительной ярмарке «Читай и созидай» было собрано 42,4 тыс грн.
ForUm

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