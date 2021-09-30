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В Ужгороде состоялся традиционный крестный ход верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, молитвенное шествие приурочили к празднику иконы Божией Матери «Призри на смирение».

Крестный ход начался в 8 часов вечера после молебна в Свято-Троицком храме. В молитвенном шествии приняло участие большое количество верующих.

Крестоходцев сопровождали благочинный Ужгорода, настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Гуй и духовник Свято-Троицкого женского монастыря села Букивцево области иеромонах Рафаил (Король). Во главе шествия верующие несли образ Святой Троицы, иконы Пресвятой Богородицы «Призри на смирение», «Ужгородская» и другие.

За 9 часов пути с молитвами и церковными песнопениями верующие преодолели ориентировочно 31 километр. Обойдя вокруг города, утром 29 сентября паломники вернулись к Свято-Троицкому храму, где состоялась Божественная литургия.

 

 
ForUm

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