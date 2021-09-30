также в разделеРелигия
Более 50 священников УПЦ на конференции в Лавре искали пути решения проблем в семье
В Ужгороде верующие УПЦ совершили ночной крестный ход вокруг города 7
На благотворительной ярмарке УПЦ собрали 42,4 тыс грн для пострадавших общин 8
В УПЦ напомнили об опасности политизации церковной жизни 10
В УПЦ рассказали, как коронавирус повлиял на жизнь Церкви 9
Митрополит Антоний рассказал, о чем проповедует Православная Церковь 8
Поможем спасти матушку Екатерину: нужны деньги на срочную операцию 11
В Днепропетровской области освятили новый храм УПЦ 22
Митрополит Климент считает, что закон о переименовании направлен на ликвидацию УПЦ 23
Велопаломники УПЦ за 7 дней преодолеют 700 км из Киева до Святогорской лавры 20
В УПЦ организовали масштабное мероприятие в Лавре к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру 9
В УПЦ издали официальные церковные календари на 2022 год 27
На Киевщине и Житомирщине освящено 3 новых храма УПЦ 50
В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению 14
В УПЦ рассказали о корнях традиции оставлять еду на могиле покойного 35
Митрополит Антоний рассказал, как человеку стать избранным для Царствия Небесного 10
Митрополит УПЦ объяснил, почему Крест - символ победы и спасения 12
Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием 23

В Винницкой области освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mp-eparhia.org.ua, храм освящен в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в селе Юлиямполь.

Чин освящения и первую Божественную литургию в храме возглавил митрополит Агапит.

Владыке сослужил настоятель храма, духовенство епархии и гости в священном сане. 

После литургии священнослужители и верующие совершили крестный ход вокруг нового храма.

Как сообщалось ранее, на Киевщине в Белой Церкови митрополит Августин освятил новый храм УПЦ в честь великомученика и целителя Пантелеимона, в селе Поправка - Свято-Николаевский храм, а также на Житомирщине в селе Раковичи митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил новый храм в честь иконы «Спас Нерукотворный».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги