Как выбрать и установить стеклянные двери в душ: типы и особенности конструкции. 4 вида механизма открывания. Особенности крепления и безопасности материала дверей в душ.

Стеклянные двери в душ: типы и особенности конструкции

Душевые двери из стекла устанавливают в ванных комнатах любого размера и стиля. Просто идеально они вписываются в ванные комнаты с нишами для душа. При бережном отношении такие двери практичны и долговечны, потому что стекло сложно поцарапать, на нем не живут плесень и грибки. Гладкая поверхность легко очищается от налета традиционными жидкими моющими средствами. Выбор стеклянных конструкций огромен. Возможно изготовление душевых дверей на заказ по индивидуальным размерам. Но сначала нужно определиться с особенностями будущей конструкции.

Типы стеклянных дверей для душа

Стеклянные двери для душа изготавливают из прозрачного или матового стекла. Первые чаще всего используются в классическом дизайне, минимализме или стиле хай-тек. Они прекрасно пропускают свет и зрительно увеличивают пространство даже стандартного санузла. Матовые создают визуальную преграду и ощущение приватности, поскольку через них видны лишь очертания человека. А пескоструйное матирование позволяет еще и наносить на поверхность непрозрачный рисунок, который легко подобрать под любой дизайн.

4 вида механизма открывания

Механизм открывания дверей подбирают в зависимости от размеров помещения и индивидуальных предпочтений собственника жилья:

Маятниковые. Устанавливаются без специальной коробки и могут открываться как внутрь, так и наружу. Для этого используется крепление «пол-потолок». Распашные. Открываются только в одну сторону, причем требуют свободного пространства перед собой. Монтируются в специальную коробку и идеально подходят для душевых, расположенных в нишах. Обычно стоят дешевле других аналогов. Раздвижные. Механизм напоминает двери-купе: одна или две перегородки двигаются по металлическому профилю на роликах. Устанавливаются в небольших ванных комнатах, где нет свободного пространства для распашных дверей, но есть место у стены, не заставленное сантехникой. Складные гармошкой. Оптимальное решение для маленьких ванных комнат, где невозможно установить распашные или маятниковые двери из-за отстуствия достаточного свободного пространства. Могут быть бескаркасными (полностью стеклянными) или представлять собой стальную ширму с фрагментами из стекла.

Следует очень тщательно продумать и обсудить с дизайнером вид дверей по типу открывания, чтобы душем было комфортно пользоваться и не приходилось каждый раз расчищать подход к нему.

Особенности крепления и безопасности материала

Петли — важнейший элемент душевой системы, которые должны обеспечить ее работоспособность, герметичность и эстетичный внешний вид. Чтобы защитить их от влаги и коррозии, на поверхность наносят специальное защитное покрытие. Петли бывают одно- и двухсторонними, с креплением на стену или на стекло, а также с возможностью комбинирования этих двух типов.

Маятниковые двери для душа крепят на двусторонние петли. Они открываются на 180° или 225°. Для распашных моделей используют односторонние петли с углом распахивания 90° или 180° (в этом случае на полу ставят ограничитель). Душевые двери гармошкой складываются с помощью односторонних петель «стена-стекло» или «стекло-стекло», которые укладывают складные элементы параллельно друг другу.

Проемы. В целях безопасности цельные стеклянные двери стоит устанавливать в проемы шириной от 60 до 100 см, поскольку материал достаточно тяжелый. Превышать допустимые нагрузки категорически не рекомендуется. Раздвижные двери устанавливают в проем, максимальная ширина которого составляет 200 см.

Если правильно подобрать конструкцию дверей для душа и учесть все технические нюансы, они прослужат более 10-15 лет. За это время их внешний облик практически не изменится. После каждой генеральной уборки стеклянные двери для душа будут как новенькие, а их дизайн никогда не станет архаичным.