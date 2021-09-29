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Европейская комиссия предлагает приостановить упрощенную выдачу виз чиновниками режима Александра Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси. Об этом сказано на сайте Еврокомиссии, сообщает УНИАН.

В частности, Еврокомиссия предлагает приостановить определенные положения Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью.

«Это решение обусловлено попытками белорусского режима дестабилизировать ЕС и его стран-членов путем содействия нелегальной миграции для политических целей, а также из-за решения режима приостановить соглашение о реадмиссии между ЕС и Беларусью, которое было принято 28 июня 2021 года», - сказано в сообщении.

В частности, предложение Еврокомиссии направлено на конкретные категории должностных лиц режима и не окажет влияния на обычных граждан Беларуси, которые и в дальнейшем будут пользоваться преимуществами Соглашения об упрощении визового режима.

Как только это решение будет одобрено Советом ЕС, частичная приостановка действия этого соглашения будет применяться к конкретным положениям Соглашения - требования о предоставлении дополнительных документальных доказательств цели поездки не будут отменяться, а плата за обработку визовых заявлений не будет уменьшаться.

«Меры затронут только членов белорусских официальных делегаций, членов белорусского национального правительства и региональных органов власти и парламента, Конституционного суда и Верховного суда Беларуси при исполнении их служебных обязанностей», - сказано в сообщении.

Также сказано, что ЕС продолжит поддерживать правозащитников, независимых критиков и весь народ, угнетенный режимом.

Теперь Совет ЕС должен изучить предложение Еврокомиссии и решить, одобрять ли его.
ForUm

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