Церковь черпает мудрость своих святых подвижников прошлого, но разумно применяет её в нынешних реалиях.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Человеку свойственно ностальгировать о прошлом. Практически во всех культурах есть свой миф о золотом веке, когда люди жили правильно и счастливо. И в этом нет ничего удивительного, ведь изгнание прародителей из рая так или иначе не могло не запечатлеться в коллективной памяти человечества. Да и обычный человек порой любит порассуждать, что «раньше было лучше», — пояснил митрополит Антоний.

Он отметил, что такое явление есть и в Церкви: многие ищут «золотой век» в церковном прошлом, считая современное состояние Церкви неправильным.

«Конечно, предсказанную эпоху апостасии никто не отменял, но и стремление к «благочестивому прошлому» порой переходит рамки трезвомыслия. Тем более что «золотой век Церкви» у каждого свой. Кто-то считает эталоном церковной жизни Стоглавый собор и пытается втиснуть современную Церковь в рамки уставов XVI века. Кто-то со вздохом вспоминает величие Византийской империи, хотя она уже более чем полтысячи лет лежит во прахе. Кто-то любит предаваться мечтам о простоте первохристианской общины, совершенно отрываясь от реалий сегодняшнего дня. А кто-то продолжает жить в Синодальном периоде XIX века, как если бы не было никаких революции. В принципе, черпать вдохновение в прошлом для такого традиционного института, как Церковь, – нормальный процесс. Но вот полностью уходить в это самое прошлое уже ненормально», — считает владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что Церковь – это не только плач о потерянном рае, в большей степени это стремление в будущее Царство Небесное.

«Что произносим ежедневно в символе нашей веры? «Чаю… жизни будущаго века». Будущего, а не «прекрасного прошлого». Что характерно, мирское нецерковное общество подхватывает идею о том, что Церковь якобы живет прошлым, утверждая, что религия вообще – это «набор отживших догм», мешающих прогрессу. Но стремление к мирскому «прогрессу», уступка духу века сего – тоже путь нецерковный, более того – откровенно антихристианский. Чтобы пройти «узким путем», заповеданным нам Самим Христом, не стоит отказываться от собственной сути ради сиюминутного «общественного мнения» и «прогрессивной повестки». Однако и «ролевые игры», воспроизводящие древность, – не наш путь», — пояснил архиерей.

Митрополит Антоний напомнил, что Церковь черпает мудрость своих святых подвижников прошлого, но разумно применяет её в нынешних реалиях, ожидая воссоединения со Христом в Его грядущем Царствии.