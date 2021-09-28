Национальный банк Украины надеется, что текущая программа сотрудничества с МВФ будет продолжена на 6-9 месяцев, передает Укринформ.

«Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на 6-9 месяцев. Этот срок обусловлен технической необходимостью - именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой пересмотры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 21 сентября в Украине в виртуальном режиме работает миссия МВФ. Национальный банк утверждает, что выполнил все структурные маяки, закрепленные за учреждением в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

«Согласно первоначальному графику следующий транш - 500 млн специальных прав займов, что чуть более $ 700 млн. Однако по результатам переговоров во время миссии сумма следующих траншей может быть скорректирована», - отметил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

По его словам, уже сейчас, договариваясь о продлении текущей программы, Украине нужно садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3-5 лет.