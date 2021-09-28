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Видеохостинг YouTube теперь запрещает публиковать контент, в котором ставятся под сомнение результаты выборов после публикации официальных данных.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обновленные правила видеохостинга.

Ограничения распространяются на результаты всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в Германии.

Среди недопустимых действий - введение в заблуждение избирателей, недостоверная информация о требованиях к кандидатам, призывы к нарушению демократических процессов, распространение материалов, полученных в результате взлома, контент, ставящий под сомнение исход выборов – всех президентских в США и парламентских 2021 года в Германии.

«Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован», - отмечается в правилах видеохостинга.

 
ForUm

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