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В минобороны США объявили об успешном испытании ракеты нового поколения, скорость которой в пять раз превышает звуковую.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте Управления перспективных исследовательских программ (DARPA) Минобороны США, передает Укринформ.

«На прошлой неделе DARPA в партнерстве с ВВС США провело полетное испытание своего концепта гиперзвуковой воздушно-реактивные силовой установки (HAWC)», - информирует оборонное ведомство.

Сообщается, что ракета построена компанией Raytheon Technologies. Во время испытаний она была выпущена с самолета, после чего включился сверхзвуковой прямоточный двигатель Northrop Grumman. В результате ракета достигла скорости более пяти махов (то есть более чем в пять раз превысила скорость звука).

При этом отмечается, что ракета HAWC лучше всего работает в атмосфере, насыщенной кислородом, то есть на относительно небольших высотах. «Она может поражать цели гораздо быстрее, чем дозвуковые ракеты, и имеет значительную кинетическую энергию даже без взрывчатых веществ», - подчеркнули в военном ведомстве.

Руководитель программы HAWC Эндрю Кнедлер заметил, что успешные испытания продемонстрировали возможности гиперзвуковых ракет как высокоэффективного инструмента для американских вооруженных сил.

 
ForUm

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