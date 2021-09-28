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Благодаря усилиям Киевской городской прокуратуры выполнено решение суда и возвращено территориальной общине города Киева земельный участок площадью 19 га стоимостью 614 млн гривен, расположенный в нижнем каскаде Совских прудов, что в Голосеевском районе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В 2008 году между Киевским городским советом и обществом заключен договор аренды земельного участка, условиями которого предусмотрена ее застройка в течение трех лет с момента заключения договора.

Однако с 2008 года общество в нарушение требований действующего законодательства и договора аренды земли так и не приступило к застройке спорного земельного участка, лишило территориальную общину возможности получить объект, который будет способствовать развитию рекреационной инфраструктуры города Киева.

При этом территория земельного участка содержалась обществом в ненадлежащем состоянии, в связи с чем уборка указанной территории систематически осуществляется коммунальными службами Голосеевского района города Киева.

При указанных обстоятельствах прокуратура обратилась с иском в суд.

Решением хозяйственного суда города Киева, оставленным без изменений постановлением Северного апелляционного суда, иск прокуратуры удовлетворен.

Сейчас решение суда выполнено в полном объеме путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество о прекращении обществу права аренды и фактического возврата земельного участка территориальной общине.
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