В ПЦУ поняли, что никаких «переходов» больше не будет и тема ПЦУ постепенно утрачивает актуальность.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в программе «Право на веру» на youtube-канале «Перший Козацький».

«В православном мире происходит осмысление этих событий, и даже те архиереи Поместных Церквей, которые выступали за признание ПЦУ, остыли. Наступает время спокойной, трезвой оценки и решений. События, которые наблюдали в 2018-19 годах, были не церковные, а политические, это был шум. Сейчас эта тема утратила актуальность в обществе. В ПЦУ тоже поняли, что никаких «переходов» больше не будет, я вам даю инсайдерскую информацию. Там тоже есть определенное разочарование и чувство того, что ожидания не исполнились, и перспективы, обозначенные перед ними, так и не осуществились», – отметил протоиерей Николай Данилевич.

По словам спикера УПЦ, в некоторых Поместных Церквах, которые признали ПЦУ, после смены их Предстоятелей возможен пересмотр решений в пользу УПЦ.

«Вся эта история показывает, что наскоком можно делать все что угодно, но потом эти вещи надо разбирать. Шаги надо делать правильно, с согласия всех, не с помощью конфликта, потому что это не приносит положительного результата для Церкви», – добавил священник.