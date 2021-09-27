Кум народного депутата Александра Дубинского, бывший глава Геокадастра Киевской области Александр Горбачев, прославившийся хищением земли во времена «Партии регионов», аккурат во время ликвидации Держгеокадастру продвинул свою креатуру Наталью Черненко на должность киевского областного управления, чья задача - «потерять» драгоценные гектара в процессе их передачи территориальным общинам.

Об этом говорится в статье сайта «Столичный регион».

Журналисты рассказали о крайне темном бэкграунде Александра Горбачева, который является кумом народного депутата Александра Дубинского.

«Представитель команды Януковича занимал ключевые должности еще в те времена, когда Дубинский еще «барыговал» крадеными телефонами на Караваевых дачах. Успешная карьера Горбачева изначально состоялась благодаря председателю Совета Министров АР Крым Василий Джарты, который лоббировал его назначение на должность заместителя председателя Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК в 2010 году. В Киевскую область Горбачев попал благодаря Анатолию Присяжнюку – на тот момент председателю Киевской ОГА, который находился в хороших (если не сказать – родственных) отношениях с семьей Джарты. В 2012 году Горбачев возглавляет Госземагентство Украины в Киевской области и полностью ложится под «Партию регионов». Период пребывания Горбачева на посту называют наиболее коррупционным, а за это время область теряет огромное количество наиболее ценных земель», - говорится в материале.

«Именно так отработали чиновники при передаче Межигорья тогдашнему президенту. К слову, один из земельных участков, где разместились хоромы Януковича, выделялась Новопетровским сельсоветом на жену Горбачева Инну», - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что благодаря Горбачеву появились и другие резиденции чиновников времен Януковича в Киевской области, были выведены из государственной собственности ценные земельные участки в Обуховском и Вышгородском районах.

«Благодаря Горбачеву землю под имения в Киевской области получали различные чиновники Януковиче: в Гореничах выделили для генпрокурора Виктора Пшонки, олигарху Сергею Курченко в селе Стовпяги с видом на Каневское водохранилище, директору ГП «Укртрансамиак» Виктору Бондику и председателю Государственной таможенной службы Игорю Калетнику в рекреационной зоне города Буча», - отмечают журналисты.

Еще одна схема от Горбачева – фиктивная оценка земельных участков, которые затем передавались под залог банкам для получения кредитов.

«Например, компаниям экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой было передано болотистые участки в Макаровском районе, после чего они стали залоговым имуществом, а Богатырева – богаче на 300 млн грн. По такой же схеме работало Госземагентство в интересах Владимира Сивковича, который контролировал юг Киевской области. После Революции Достоинства Горбачев потерял должность в Госземагентстве, но его влияние на структуру осталось. Он вместе со следующими руководителями проворачивал различные схемы, позволявшие им обогащаться бешеными темпами. После победы «слуг» Горбачев получил возможность непублично управлять Держгеокадастром Киевщины, и просунул на должность руководителя Наталью Черненко – в прошлом руководительницу Геокадастр в Обуховском и Вышгородском районах. Стоит добавить, что женщина всю жизнь работает в этой сфере, а начинала на Херсонщине. Она была частью команды «регионалов», которые успешно «распилили» морское побережье в курортном Скадовске», - говорится в статье.