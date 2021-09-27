В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, сегодня в обители совершили шесть Божественных литургий.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме обители, который в этот день отмечает престольный праздник.

Предстоятелю сослужили наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиереи, братия и гости в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом проповеди. Предстоятель рассказал о значении Креста Господня в жизни христиан и об истории обретения наибольшей христианской святыни.

За богослужением вознесли особые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и больных.

После Божественной литургии священнослужители совершили чин поклонению Кресту Господнему.

В конце богослужения архипастырь поздравил верующих с праздником и благословил всех.