также в разделеРелигия
В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Воздвижения Креста Господня 5
Епископ УПЦ объяснил, что празднуют православные в день Воздвижения Креста 7
Митрополит Кипрской Церкви считает, что Епифаний не является главой Православной Церкви в Украине 20
Митрополит Антоний рассказал о силе молитвы Кресту 10
Митрополит Онуфрий объяснил, какой грех не прощается человеку 9
Студенты Киевских духовных школ УПЦ записали обращение на жестовом языке к неслышащим людям 6
Историк впервые озвучил статистику расстрелянного НКВД духовенства в 1937-38 годах на Киевщине 7
Сегодня верующие УПЦ празднуют Воздвижение Креста Господнего 12
В Киево-Печерской лавре проходит благотворительная ярмарка для помощи захваченным храмам УПЦ 12
На Харьковщине митрополит УПЦ совершил панихиду о курсантах в годовщину авиакатастрофы 9
В УПЦ рассказали о «матери» всех грехов 14
Александр - воин Христов: Верующие УПЦ поздравляют Усика с победой 14
Александр Усик о победе над Джошуа: Единственное, что я хотел сделать - это прославить своего Господа 114
На Сумщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию нового святого 18
В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отпраздновали Собор Святогорских святых 11
Предстоятель УПЦ рассказал, чем опасна зависть 10
В РПЦ рассмотрят обращения священников Александрийской Церкви о переходе в Московский Патриархат 55
Митрополит Онуфрий объяснил, почему важно постоянно работать над собой 8

В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, сегодня в обители совершили шесть Божественных литургий.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме обители, который в этот день отмечает престольный праздник.

Предстоятелю сослужили наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиереи, братия и гости в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом проповеди. Предстоятель рассказал о значении Креста Господня в жизни христиан и об истории обретения наибольшей христианской святыни.

За богослужением вознесли особые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и больных.

После Божественной литургии священнослужители совершили чин поклонению Кресту Господнему.

В конце богослужения архипастырь поздравил верующих с праздником и благословил всех.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги