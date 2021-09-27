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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье заявил о готовности купить у России вторую партию ЗРС С-400, несмотря на предупреждение о возможных последствиях со стороны США. Об этом сообщает Axios.

По словам турецкого лидера, никто не сможет вмешиваться и влиять на то, какие оборонительные системы и у какой страны будет закупать Турция, передает Интерфакс.

При этом Эрдоган отметил, что Анкара заплатила Вашингтону $1,4 млрд за истребители-бомбардировщики F-35, но не получила их. Он также указал, что США отказались продавать Турции ПРО «Патриот».

США не продали Турции самолеты F-35 в 2019 году, так как Анкара не отказалась от покупки С-400. Тогда Эрдоган заявлял, что считает проявлением неуважения планы Вашингтона по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.

Госдепартамент США уже во время президентства Джо Байдена продолжил курс администрации Дональда Трампа и посчитал турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) заслуживающим санкций за сделки с российским оборонным сектором.
ForUm

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