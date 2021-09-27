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При публичном обвинении, которое поддерживала Донецкая областная прокуратура, 51-летний уроженец Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, в суде доказано, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020 злоумышленник репостил и размещал на своей странице запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники» информацию, изложенную в интернет ресурсом «Рупор Новороссии».

В частности, человек копировал и таким образом распространял контент с призывами к решению военного конфликта и совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Приговором Приморского районного суда Мариуполя правонарушитель приговорен к 3 годам лишения свободы.
ForUm

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