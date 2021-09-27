Согласно официальным предварительным результатам, опубликованным Федеральной избирательной комиссией, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.

Блок ХДС/ХСС действующего канцлера Ангелы Меркель получил 24,1% голосов, в комментариях СМИ отмечается, что это самый низкий в истории уровень ее поддержки. «Зеленые» получили 14,8% голосов, «Свободная демократическая партия Германии» (СвДП) - 11,5%, а «Альтернатива для Германии» - 10,3%. «Левые» набрали 4,9% голосов, не преодолев пятипроцентный барьер, передает Интерфакс.

По результатам экзит-полов, немецкие телеканалы давали различные прогнозы. Согласно опросу телеканала ZDF на выборах побеждали социал-демократы, тогда как канал ARD отмечал равенство голосов у СДПГ и ХДС/ХСС.

Парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье. Ангела Меркель не выставляла свою кандидатуру на этих выборах и покинет должность канцлера после 16 лет у власти.