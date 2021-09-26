Гордыня - первый смертный грех, который стал источником всех остальных грехов человечества.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Митрофан (Божко) рассказал для Ютуб канала «Православная Церковь».

«Гордыня - это грех, когда человек в незаслуженном или преувеличенном масштабе жаждет славы, стремится превосходить других людей. Это желание собственной славы человека, оно стало первым грехом среди прочих», - отметил иеромонах Митрофан.

Он объяснил, что значит понятие «смертный грех».

«Смертный грех - это такой поступок против Бога или против ближнего, через который человек теряет Божественную благодать, которая поддерживает его. Если человек не раскаивается в этом грехе, и умирает в нем, тогда он является заложником вечной смерти - погибели. Святые отцы говорят, что смертным грехом является не просто какой-то специфический набор грехов, четко определенных, а любой нераскаянный грех. Но гордыня среди них имеет особое место», - рассказал отец Митрофан.

Преподаватель Киевских духовных школ напомнил, что именно гордыня стала первым грехом, которая затмила разум некогда самого величественного и светлого ангела Денницы, «он пал, и благодати Божией сам себя лишил, и не смог пребывать рядом с Богом».

«Когда дьявол начинал искушать первых людей, он точно также надавил на их самолюбие и гордыню. Сказал, что Бог им запретил, потому что вы тогда, когда вкусите от плода, будете различать добро и зло, будете знать какие-то секретные вещи, станете равными Богу. И люди захотели стать равными Богу, они тоже впали в гордость, когда захотели собственной славы недостойно, помимо воли Божией, и впали в грех. И вот это состояние - грехопадение людей, которое было в раю, оно потом начало умножаться и, как лавина, как снежный ком, наростать в огромную катастрофу», - отметил иеромонах Митрофан.

Он объяснил, что в духовной литературе гордыню называют матерью или источником всех остальных грехов, ведь именно этот грех, начинаясь с малого, привел к духовной катастрофе человечества.