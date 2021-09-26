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Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что от президентских выборов 2024 года его может удержать только плохое состояние здоровья. Трампу 75 лет, ранее он не раз намекал на возможное участие в следующих выборах, однако прямо об этом не заявлял.

Об этом сообщает Real America's Voice.

При этом бывший глава государства отметил, что чувствует себя хорошо.

«Это мог бы быть нехороший звонок от доктора или что-то похожее. Такое тоже бывает. Просто не могу терпеть того, что делают с нашей страной», - заявил Трамп.
ForUm

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