В эти выходные ночью ПриватБанк будет проводить технические работы по модернизации онлайн-банка “Приват24 для бизнеса”, поэтому некоторые операции временно могут быть недоступными. Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга.

«В выходные ночью ПриватБанк проводит технические работы по модернизации онлайн-банка „Приват24 для бизнеса“. Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в „Приват24 для бизнеса“ могут быть краткосрочно недоступными. Просим учитывать время технических работ, если вы планируете бизнес-платежи ночью. Просим прощения за неудобства», — говорится в сообщении.

ПриватБанк советует клиентам не проводить платежи ночью, чтобы технические работы не повлияли на них.