Раскаяние в грехах на исповеди - болезненный, но необходимый процесс в исцелении души.

Фото: «Православная жизнь»

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Исповедь можно сравнить с больницей, лазаретом, в котором происходит врачевание души человеческой. Исповедальный аналой - это хирургический стол, где главный Хирург - это Сам Бог, а священник является медбратом, ассистирует Ему. И, конечно, операция по отсечению греха от души, по ее исцелению - процесс болезненный, и часто очень болезненный. Необходимый, но болезненный. Это знает каждый человек, кто хоть раз исповедовался. Человеку, который идет на исповедь, нужно мужество, чтобы претерпеть процесс врачевания. И это мужество в первую очередь рождается в смирении, в желании исцелиться, вынуть из кровоточащей раны ядовитую занозу, причиняющую страшную и постоянную боль, муки совести, ничем более не угасимые, как только Таинством Исповеди», - отметил священник.

По словам отца Андрея, исповедующемуся необходимо понять, что священник не палач, желающий «мучений и казни вас как жертвы».

«Священнику порой приходится причинять боль, как ассистенту Пресвятого Хирурга, как костоправу, вправляющему сустав. Есть заповеди Божии, Священное Писание, Священное Предание, догматы и каноны. И чтобы исцелиться, человеку часто нужно привести свою жизнь в соответствие им. Это как вправить сустав, или выдернуть колючку, или прочистить рану от гноя. Можно быть милым, улыбаться, дать конфетку, но болезнь от этого не исчезнет, а со временем усугубится, превратится в страсть и, не дай Бог, погубит человека», - подчеркнул иерей Андрей Чиженко.

Он объяснил, что душевная боль во время исповеди отделяет рак греха от чистоты души, разрушает гордыню и примиряет человека с Богом.

«Священник многое может стерпеть. Нестерпима и мучительна для нас, священнослужителей, пустая формальная «мертвая» исповедь. И когда человек раскрывает перед Богом всю свою мерзость, нечистоту и черноту, великое наслаждение священника видеть, как благодать Святого Духа исцеляет и врачует кающегося, вводя его в первозданную светлую райскую святость», - подытожил отец Андрей.