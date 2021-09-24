также в разделеРелигия
Священник УПЦ объяснил, почему во время исповеди бывает очень больно 8
Врач-священник УПЦ рассказал, как научиться молиться по-настоящему 9
В Ужгороде на благотворительном концерте УПЦ собрали более 40 тыс грн для ребенка с лейкемией 8
В Киево-Печерской лавре 25-26 сентября состоится книжная ярмарка и выставка икон 10
На Сумщине верующие УПЦ почтили день памяти Глинских святых 8
В УПЦ запустили онлайн курсы по подготовке к семейной жизни «Вместе навсегда» 8
На православном фестивале УПЦ «Покров» покажут 80 фильмов 7
На Кировоградщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского 10
На Донетчине освятили новый храм УПЦ 10
В Одессе при поддержке УПЦ провели флешмоб за мир 9
В Чернигове верующие УПЦ отпраздновали 125-летие канонизации святителя Феодосия Черниговского 11
Митрополит Онуфрий расскажет, чем опасна зависть 8
Хор Киевских духовных школ УПЦ занял І место на международном фестивале в Польше 8
В Полтаве УПЦ провела благотворительную ярмарку для онкобольных детей 19
На Виннитчине освятили новый престол храма УПЦ 12
Митрополит Антоний рассказал, как нужно относиться к Богу 46
На Одесчине подожгли строящийся храм УПЦ 44
Митрополит УПЦ объяснил, что делать, если просимое в молитве не исполняется 33

В Православной Церкви существует традиция не допускать женщин в алтарь, однако этот запрет не является категоричным.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Если почитать древние церковные правила, мы можем встретить там такое замечание. Так, 69-е правило IV Вселенского Собора гласит: «Никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить внутрь священного алтаря». Указанное в этом правиле слово «никому» показывает, что запрет на пребывание в алтаре относился ко всем не-священнослужителям, то есть, мирянам, независимо от их пола и возраста. Следовательно, в алтарь не допускались одинаково и женщины, и мужчины. А тот факт, что священнослужителем мог стать только мужчина, делали возможность вхождения в алтарь для женщины еще менее вероятной», - объяснил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ объяснил, что запрет женщинам входить в алтарь не является абсолютным и категоричным.

«В других Поместных Церквах, например, в Румынии, есть такая традиция, что после освящения храма все молящиеся, и мужчины, и женщины, могут войти в алтарь и даже приложиться к Престолу», - отметил Андрей Музольф.

Он также напомнил, что в нашей Церкви так же существует практика допускания женщин в алтарь, но она характерна в основном для женских монастырей.

«При чем, в алтарь допускаются не все женщины, а только достигшие определенного возраста, когда заканчиваются в организме женщины процессы, связанные с месячными», - объяснил преподаватель КДА.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги